Офіційний курс: долар почав тиждень здорожчанням

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 17 вересня курс становив 26,67 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 20 вересня встановлено на рівні 31,46 грн/євро. Станом на 17 вересня курс складав 32,37 грн/євро.



На готівковому ринку 17 вересня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,70 продають - по 26,84 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,40 до 26,70 грн/$, продажу - в межах 26,71 - 27,80 грн/$.

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