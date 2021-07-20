Офіційний курс: долар продовжує дешевшати
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 20 липня 2021 року на позначці 27,21 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 19 липня курс становив 27,23 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 20 липня встановлено на рівні 32,03 грн/євро. Станом на 19 липня курс складав 32,14 грн/євро.
На готівковому ринку 20 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,18 продають - по 27,25 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,80 грн/$, продажу - в межах 27,17 - 27,85 грн/$.
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