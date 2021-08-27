Офіційний курс: долар продовжує дорожчати

Про це свідчать дані НБУ.

Станом на 26 cерпня курс становив 26,71 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 27 серпня встановлено на рівні 31,51 грн/євро. Станом на 26 серпня курс складав 31,34 грн/євро.

На готівковому ринку 27 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,88 продають - по 27,04 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,60 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 26,81 - 28 грн/$.