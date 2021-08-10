Офіційний курс: гривня надалі зміцнюється до долара і євро

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 9 cерпня курс становив 26,83 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 10 серпня встановлено на рівні 31,53 грн/євро. Станом на 9 серпня курс складав 31,68 грн/євро.

На готівковому ринку 10 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,79 продають - по 26,95 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27,80 грн/$, продажу - в межах 26,86 - 28,20 грн/$.