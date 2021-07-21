Офіційний курс: ціна долара дещо зросла

Про це йдеться у даних НБУ.



Станом на 20 липня курс становив 27,21 грн/$.



Офіційний курс гривні до євро на 21 липня встановлено на рівні 32,03 грн/євро. Станом на 20 липня курс складав 32,03 грн/євро.



На готівковому ринку 21 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 27,15 продають - по 27,25 грн.



Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 27 до 27,20 грн/$, продажу - в межах 27,18 - 27,40 грн/$.

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