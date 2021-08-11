Офіційний курс: ціна долара надалі падає
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 11 серпня 2021 року на позначці 26,76 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 10 cерпня курс становив 26,80 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 11 серпня встановлено на рівні 31,36 грн/євро. Станом на 9 серпня курс складав 31,53 грн/євро.
На готівковому ринку 11 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,83 продають - по 26,95 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,50 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,90 - 28,20 грн/$.
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