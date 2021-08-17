Офіційний курс: ціна долара продовжує падати

Про це свідчать дані НБУ.

Станом на 16 cерпня курс становив 26,69 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 17 серпня встановлено на рівні 31,36 грн/євро. Станом на 16 серпня курс складав 31,39 грн/євро.

На готівковому ринку 17 cерпня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,74 продають - по 26,90 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,55 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,76 - 28,20 грн/$.

