Офіційний курс: ціна долара впала нижче 27 грн

Про це йдеться у даних НБУ.

Станом на 26 липня курс становив 27,05 грн/$.

Офіційний курс гривні до євро на 27 липня встановлено на рівні 31,81 грн/євро. Станом на 26 липня курс складав 31,85 грн/євро.

На готівковому ринку 27 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,95 продають - по 27,05 грн.

Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,99 - 27,15 грн/$.