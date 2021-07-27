Офіційний курс: ціна долара впала нижче 27 грн
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 27 липня 2021 року на позначці 26,98 грн/$
Про це йдеться у даних НБУ.
Станом на 26 липня курс становив 27,05 грн/$.
Офіційний курс гривні до євро на 27 липня встановлено на рівні 31,81 грн/євро. Станом на 26 липня курс складав 31,85 грн/євро.
На готівковому ринку 27 липня станом на 9:05, за даними фінансового порталу "Мінфін", долар у середньому купують по 26,95 продають - по 27,05 грн.
Пропозиції купівлі при цьому коливаються від 26,80 до 27,40 грн/$, продажу - в межах 26,99 - 27,15 грн/$.
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