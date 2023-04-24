Відповідний коментар опубліковано на сайті уряду.

"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – йдеться в повідомленні.

У МОН додали, що наразі не йдеться про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес має бути послідовним і безперервним. І зауважили, що такий перехід потребує значних фінансів, яких нині в бюджеті не передбачено.

"Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають", – наголосили в міністерстві.