Офіційно: українська школа має перейти на 12-річну систему освіти 2027 року
У Міністерстві освіти і науки надали роз'яснення щодо коментарів про перехід на 12-річну систему шкільної освіти в України
Відповідний коментар опубліковано на сайті уряду.
"Згідно із Законом України "Про освіту" перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році як частина реформи НУШ. Нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах", – йдеться в повідомленні.
У МОН додали, що наразі не йдеться про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес має бути послідовним і безперервним. І зауважили, що такий перехід потребує значних фінансів, яких нині в бюджеті не передбачено.
"Освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, – це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для розв’язання проблем, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядають", – наголосили в міністерстві.
- Напередодні в етері телемарафону заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко повідомив, що МОН вивчає думку експертного середовища, батьків і дітей, аби вже 2024 року перейти на систему 12-річного навчання
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