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Школи України можуть перейти на 12-річне навчання

22 квітня, 2023 субота
13:27
Суспільство Освіта в Україні

Міністерство освіти і науки наразі вивчає думку експертного середовища, батьків та дітей, аби вже 2024 року перейти на систему 12-річного навчання

Про це в етері телемарафону повідомив заступник міністра освіти й науки Андрій Вітренко, відповідаючи на запитання щодо перспектив запровадження 12-річної шкільної освіти в Україні у 2024 році.

"Дванадцятирічка є євроінтеграційним кроком. Чому? Тому що більшість країн ЄС – ми робили дослідження серед 38 країн Європи – у нас 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн – 13-річну систему навчання, і навіть є країни з 14-річною і 15-річною повною загальною середньою освітою. А якщо ми візьмемо з усіх країн, які зараз залишились і не прагнуть євроінтеграції, то 11-річка залишилась лише в Росії та Білорусі", – повідомив Вітренко.

Зокрема, на його думку, враховуючи тенденції в освіті, Україні варто подовжити процес навчання, щоб людина позитивно впливала на свій власний добробут, добробут держави, на продуктивність праці. Також це стане стабілізацією суспільного життя в країні.

"Освічена людина – є людина багата і людина-інноватор", – вважає він.

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Окрім цього, відповідаючи на запитання щодо запровадження 12-річної форми навчання вже з 2024 року, він повідомив, що зараз проходить опитування експертного середовища, батьків та дітей, аби ухвалити виважене рішення. Водночас він зазначив, що позитивом буде те, що українські дипломи будуть повністю визнаватися в європейських країнах, адже наразі дітям треба довчатись ще рік, щоб вступити до закладів вищої освіти Європи.

Вітренко також вважає, що війна не може стати на заваді позитивним змінам в освіті.

"Війна – це той аргумент, який дозволяє нам зробити ті кроки, які зможуть зробити життя українців після нашої перемоги ще кращим. В системі освіти ще більш освіченими будуть українці. Тому що запровадження профільної середньої школи – це той крок, який дозволить українцям обирати свій шлях в житті, свою освітню територію, ті програми чи то академічні, чи професійні, чи наукові. Тобто це зможе диверсифікувати життєвий вибір кожної дитини", – зазначив він.

  • 31 березня, повідомлялося, що 21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту: перемовини з окремими закордонними установами тривають.
  • Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий звернув увагу на стресові умови, в яких зараз змушені навчатися діти. Посадовець закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку учні вивчають сьогодні в українських школах. 
  • З 24 лютого 2022 року близько 772 909 школярів змінили з денної на дистанційну форму здобуття освіти. Водночас на домашнє навчання перейшли 64 409 учнів.
  • 3 квітня розпочалась реєстрація абітурієнтів для участі в Національному мультипредметному тесті.  
Україна
освіта
Війна з Росією
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