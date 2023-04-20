Після повномасштабного вторгнення в Україні близько 800 тис. школярів змінили форму навчання
З 24 лютого 2022 року близько 772 909 школярів змінили з денної на дистанційну форму здобуття освіти. Водночас на домашнє навчання перейшли 64 409 учнів
Про це пишуть в дослідженні Державної служби якості освіти.
"В результаті повномасштабної війни Росії проти України близько 800 тис. школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну - з 17 669 учнів/ учениць у 2021 році до 772 909 у 2022, та сімейну - з 4 695 до 64 409 учнів/учениць", - пише у висновках.
Повідомляється, що найбільше зміни стосувалися сходу та півдня України, близько 40% та 30% школярів були вимушені виїхати за кордон чи в безпечні регіони.
Згідно з результатами 15% навчальних закладів працювали очно, 33% - дистанційно, а 51% - у змішаному форматі. На сході та півдні України найпоширенішою формою навчання було дистанційне.
32% дітей із малозабезпечених сімей у містах та 46% в селах не мають можливості здобути освіту.
"За оцінками вчителів, близько 30% учнів/учениць не мають постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни, з-поміж регіонів - найбільше на півдні - 40%. З урахуванням типу населеного пункту, більше учнів/учениць мають доступ до навчання у містах, ніж у селах", - йдеться у дослідженні.
Понад 92% шкіл надавали можливість здійснювати освітній процес у синхронному та/або асинхронному режимах, і учні мали змогу приєднуватися до нього.
Дослідження також показало, що найбільші переміщення учнів відбулися на сході та півдні України. Зі сходу в інші регіони України переїхали 27% учнів початкової школи та 23% базової й старшої, 16% та 14% школярів виїхали за кордон. З півдня в інші регіони України виїхали 16% учнів початкової школи та 14% базової й старшої, за кордон 17% та 14% відповідно.
Зазначається, що дослідження охопило вибірку зі 150 шкіл з усіх областей України. У дослідженні взяли участь 150 директорів шкіл, 6532 вчителів, 10 899 батьків учнів початкової та 4324 середньої й старшої школи.
- Станом на грудень 2022 року в Україну повернулися з-за кордону понад 100 тисяч школярів, проте там ще залишається приблизно 516 тисяч. Також 95 тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях.
- Школи та дитячі садочки Естонії загалом добре справляються з додатковим навантаженням, зумовленим прибуттям українських біженців, але брак вчителів і опорних фахівців обмежує можливості навчання для українських дітей.
- Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий звернув увагу на стресові умови, в яких зараз змушені навчатися діти. Посадовець закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку учні вивчають сьогодні в українських школах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе