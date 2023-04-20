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Після повномасштабного вторгнення в Україні близько 800 тис. школярів змінили форму навчання

20 квітня, 2023 четвер
07:20
Суспільство

З 24 лютого 2022 року близько 772 909 школярів змінили з денної на дистанційну форму здобуття освіти. Водночас на домашнє навчання перейшли 64 409 учнів

Про це пишуть в дослідженні Державної служби якості освіти.

"В результаті повномасштабної війни Росії проти України близько 800 тис. школярів змінили форму здобуття освіти з денної на дистанційну - з 17 669 учнів/ учениць у 2021 році до 772 909 у 2022, та сімейну - з 4 695 до 64 409 учнів/учениць", - пише у висновках.

Повідомляється, що найбільше зміни стосувалися сходу та півдня України, близько 40% та 30% школярів були вимушені виїхати за кордон чи в безпечні регіони.

Згідно з результатами 15% навчальних закладів працювали очно, 33% - дистанційно, а 51% - у змішаному форматі. На сході та півдні України найпоширенішою формою навчання було дистанційне.

32% дітей із малозабезпечених сімей у містах та 46% в селах не мають можливості здобути освіту. 

"За оцінками вчителів, близько 30% учнів/учениць не мають постійного доступу до освітнього процесу в умовах війни, з-поміж регіонів - найбільше на півдні - 40%. З урахуванням типу населеного пункту, більше учнів/учениць мають доступ до навчання у містах, ніж у селах", - йдеться у дослідженні.

Понад 92% шкіл надавали можливість здійснювати освітній процес у синхронному та/або асинхронному режимах, і учні мали змогу приєднуватися до нього. 

Дослідження також показало, що найбільші переміщення учнів відбулися на сході та півдні України. Зі сходу в інші регіони України переїхали 27% учнів початкової школи та 23% базової й старшої, 16% та 14% школярів виїхали за кордон. З півдня в інші регіони України виїхали 16% учнів початкової школи та 14% базової й старшої, за кордон 17% та 14% відповідно.

Зазначається, що дослідження охопило вибірку зі 150 шкіл з усіх областей України. У дослідженні взяли участь 150 директорів шкіл, 6532 вчителів, 10 899 батьків учнів початкової та 4324 середньої й старшої школи.

  • Станом на грудень 2022 року в Україну повернулися з-за кордону понад 100 тисяч школярів, проте там ще залишається приблизно 516 тисяч. Також 95 тисяч дітей перебувають на тимчасово окупованих територіях.  
  • Школи та дитячі садочки Естонії загалом добре справляються з додатковим навантаженням, зумовленим прибуттям українських біженців, але брак вчителів і опорних фахівців обмежує можливості навчання для українських дітей.  
  • Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий звернув увагу на стресові умови, в яких зараз змушені навчатися діти. Посадовець закликав обговорити питання щодо кількості предметів, яку учні вивчають сьогодні в українських школах. 
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