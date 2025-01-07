ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна.

"Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу. Навіть після досить масованого механізованого штурму на Загризове ка**пам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках", - йдеться у повідомленні.

Критичнішою є ситуація біля Лозової і в районі Першотравневого, де противник не припиняє свій тиск в напрямку Копанок.