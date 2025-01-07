ЗСУ стабілізували ситуацію в районі Кругляківки та Колісниківки на Харківщині, - DeepState
У вівторок, 7 січня, стало відомо, що українські війська зуміли стабілізувати в районі населених пунктів Кругляківка та Колісниківка Харківської області
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією аналітиків, ситуація доволі спокійна.
"Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку та не дати московитам розширювати зону контролю вздовж Осколу. Навіть після досить масованого механізованого штурму на Загризове ка**пам не вдалося закріпитися, адже українські військові знищили як техніку, так і особовий склад, який порозбігався по посадках", - йдеться у повідомленні.
Критичнішою є ситуація біля Лозової і в районі Першотравневого, де противник не припиняє свій тиск в напрямку Копанок.
- 7 січня речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував повідомлення DeepState про окупацію Лозової на Харківщині.
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