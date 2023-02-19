В Естонії навчається близько 8,5 тис. українських школярів
Школи та дитячі садочки Естонії загалом добре справляються з додатковим навантаженням, зумовленим прибуттям українських біженців, але брак вчителів і опорних фахівців обмежує можливості навчання для українських дітей
Про це повідомило видання ERR із посиланням на звіт "Українські діти в освіті Естонії" Центру моніторингу.
"Найбільше дітей українських біженців прибуло в ті самоврядування, в яких кількість учнів на одного вчителя і раніше була найвищою, що ще більше загострило проблему нестачі вчителів і переповненості шкіл. Для вчителів основними проблемами є мовний бар'єр і викладання у двомовних класах, великі відмінності в естонській та українській навчальних програмах і надання допомоги українським учням, які відстають", - прокоментувала висновки звіту експертка Центру моніторингу Енелі Кіндсіко.
Зокрема додається, що навантаження естонських вчителів полегшують українські педагоги та волонтери з-поміж військових біженців, які допомагають перекладати навчальні матеріали, проводити уроки або виступають у ролі опорних осіб учнів. До роботи вчителями приступили 104 біженці.
Зазначається, що станом на середину лютого, в освітніх закладах Естонії загалом було зареєстровано 8463 українські дитини, що становить у середньому 3% від загальної кількості учнів Естонії.
Найбільше українських учнів у Харьюському повіті, де діти біженців становлять 4%. Майже половина, або 45,5%, українських дітей навчаються в Таллінні. За Таллінном йдуть Тарту (9,9%) і Пярну (4,5%).
Естонською мовою навчаються 63% українських дітей. "Однак слід уточнити, що навіть якщо діти навчаються в школах з естонською мовою навчання, їхня освіта однаково якоюсь мірою може бути російською або українською мовою, і значна частина учнів навчається за методом мовного занурення", - зазначив Кіндсіко.
Найвища частка українських дітей, які навчаються російською або англійською мовою, в Іда-Віруському і Харьюському повітах. У Харьюмаа російською мовою навчається 33% дітей, які прибули в повіт, в Іда-Віруському повіті цей показник становить 52%.
- 14 грудня перша леді України Олена Зеленська, міністр освіти Франції Пап Ндіайє і перша леді Франції Бріжит Макрон відвідали українських дітей, які вчаться в одній з французьких шкіл.
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