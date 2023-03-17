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Перший асист Мудрика за "Челсі", виліт "Шахтаря" з ЛЄ та історичний КС з артистичного плавання: Огляд найголовніших подій українського спорту за 11-17 березня

Влад Дідусь
17 березня, 2023 п'ятниця
20:00
Статті Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, чемпіонат Англії

Протягом тижня донецький "Шахтар" завершив виступи у Лізі Європи, Михайло Мудрик дав перший асист за "Челсі", а Марта Фєдіна тріумфувала на першому в історії Кубка світу з артистичного плавання

Футбол: Українська Прем'єр-ліга, перший асист Мудрика в "Челсі" та виліт "Шахтаря" з Ліги Європи

Перше і найважливіше: єврокубковий сезон для донецького "Шахтаря" - офіційно закінчений. Після нічиї у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи український клуб з тріском програв "Феєнорду" у Роттердамі - 7:1.

"Шахтар" був останнім клубом, який представляв Україну у цьому єврокубковому сезоні. 

А от в УПЛ у "Шахтаря" справи йдуть краще. У 17-му турі "гірники" скористались поразкою "Дніпра-1" в матчі з "Динамо" (0:1), і вийшли на першу позицію в турнірній таблиці. Тепер донеччани мають відрив у вигляді трьох балів.

"Зоря" посідає в таблиці третю позицію (34 бали), а "Динамо" - четверте (33). За п'яте місце борються "Олександрія" (27) та "Колос" (23).

У зоні вильоту особливо без змін. Останнє місце у "Львова" (12), трохи вище "Минай" (15), "Чорноморець" (15) та "Металіст" (16).

Варто згадати наших легіонерів, які грають в елітних європейських чемпіонатах. Михайло Мудрик нарешті відзначився результативною передачею за лондонський "Челсі", який переміг "Лестер" (3:1). Цікаво, що українець і забив, але той гол скасували через офсайд.

Віктор Циганков вперше за 4 матчі пішов з поля без результативних дій. Українець зіграв хороший поєдинок за "Жирону" проти "Атлетико" (0:1). Вінгера замінили на 86-й хвилині.

Українське дербі у чемпіонаті Франції, між "Страсбуром" Едуарда Соболя та "Марселем" Руслана Малиновського, закінчилося внічию 2:2. Захисник відіграв 24 хвилини, а півзахисник - 80. Обоє без голів/асистів.

В Італії Віктор Коваленко нарешті отримав більше часу, щоб показати себе у "Спеції". У переможному матчі з "Інтером" (2:1) українець зіграв 25 хвилин і навіть заробив пенальті.

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко схоже відновився від травми, але в матчі з "Брентфордом" (1:0) йому виділили лише 1 хвилину.

Олександр Зінченко продовжує бути лідером і беззаперечним гравцем основи "Арсеналу". У вікенд лондонці без проблем перемогли "Фулгем" (3:0) в АПЛ. А у четвер у серії пенальті (3:5) поступились "Спортінгу" у Лізі Європи.

Артистичне плавання: історичне золото Фєдіни

У четвер, 16 березня, в канадському Маркемі відбувся перший в історії Кубок світу з артистичного плавання. Жінки змагались в одиночній технічній програмі.

В історичний день перемогу у технічній програмі здобула українка 21-річна Марта Фєдіна, яка набрала за свою програму 245,2917 бала і випередили найближчу суперницю на майже 2,5 пункти.

Гімнастика: три медалі України на етапі Кубка світу

У минулий вікенд в азербайджанському Баку закінчився третій етап Кубка світу зі спортивної гімнастики. Українські спортсмени здобули на змаганнях три медалі: два срібла та одну бронзу.

Ілля Ковтун посів друге місце у вільних вправах та на паралельних брусах. У жіночому турнірі на колоді Анна Лащевська показала третій результат.

У загальному заліку сезону Україна посідає третє місце з показником у вісім нагород. Завершальний, четвертий етап КС, пройде 27-30 квітня у єгипетському Каїрі.

Сноубординг: срібна нагорода Аннамарі Данчі

На етапі Кубка Європи у швейцарському Давосі українська сноубордистка Аннамарі Данча посіла другу позицію у змаганні в паралельному слаломі.

Для українки це вже четверте "срібло" у поточному сезоні на рівні Кубка Європи. Загалом у Данчі шість нагород: "золото", 4 "срібла" та "бронза".

У загальному заліку Кубка Європи Аннамарі Данча займає друге місце. Фінальний етап сезону відбудеться в Італії 18-19 березня.

Метання: успіх України на Кубку Європи

На тижні у португальській Лейрії пройшов Кубок Європи з метань. Спортсмени змагались у чотирьох дисциплінах: штовхання ядра, метання диска, метання молота та метання списа.

У кожному виді проводились змагання серед чоловіків, жінок, а також молоді до 23 років. Українські атлети завоювали п'ять нагород та встановили новий національний рекорд на КЄ за кількістю перемог.

Наші атлети перевершили досягнення 2007 року, коли Україна здобула три золоті медалі.

Роман Кокошко виграв у змаганні зі штовхання ядра, Михайло Кохан тріумфував у метанні молота (серед молоді U23), Артур Фельфнер у метанні списа (U23), а Валерія Іваненко-Кириліна у метанні молота (U23).

У загальному медальному заліку Україна посіла перше місце. 

Фото - Getty Images

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