English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна політика Оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів уже покинули Польщу

Оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів уже покинули Польщу

29 березня, 2022 вiвторок
05:47
політика Санкції проти Росії

Усі 45 російських дипломатів, яких 23 березня було оголошено персонами нон грата в Польщі, вже залишили країну.

Про це повідомляє PAP.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що територію країни вже покинули всі 45 російських дипломатів. Відомо, що в країні наполягали на висилці цих співробітників, адже вони були пов'язані зі спецслужбами.  

Відомо, що 23 березня, послу РФ вручили відповідну ноту, і зазначеним 45 дипломатам дали 5 днів на виїзд з країни.

"Посол Росії в Польщі поінформував, що всі російські дипломати, які отримали вказівку покинути територію Польщі, вже це зробили", – сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Російський посол анонсував, що РФ піде на аналогічні заходи щодо польських дипломатів.

  • Нагадаємо, Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Польща
дипломати
персона нон грата
війна з Росією
Читайте також:
27 березня, 2022 неділя
Британська програма "Дім для України" може бути небезпечною для біженців з України, - The Guardian
28 березня, 2022 понедiлок
Ворог не полишає спроби атакувати Бориспіль, наші ЗСУ дають гідну відповідь, - Борисенко
ракетний удар
27 березня, 2022 неділя
Росія завдала ракетних ударів по чотирьох містах, - Подоляк
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.99
  • EUR
    Купівля 32.11
    Продаж 33.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
29 березня
06:17
Сенатори США пропонують перенаправити конфісковані російські активи на допомогу українським біженцям і відновлення Українм - ЗМІ
06:16
ОАЕ
Другий найбільший суверенний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company призупиняє інвестиції в РФ
05:23
Велика Британія
Уряд Великої Британії закликав державні організації розірвати угоди з РФ та Білоруссю
04:47
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків та маніпуляцій Росії за 28 березня
04:26
російська техніка
ЗСУ відбили атаку окупантів на Херсонщині і захопили два танки
03:58
Кривий Ріг
ЗСУ відкинули російські війська від Кривого Рогу на кілька десятків кілометрів, – голова ОВА
03:39
МАГАТЕ
Ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові не постраждав, – МАГАТЕ
03:18
евакуація
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 29 березня
02:48
SKF
Найбільший у світі виробник підшипників SKF зупинив завод в Росії
02:20
телебачення
Повністю або частково вимкнули пропагандистські канали РФ вже у 30 країнах Європи
01:51
Віталій Коваль
Хімічний та радіаційний фон після ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині у нормі, – голова ОВА
01:31
Російські військові
"Вагнерівці" вже в Україні разом із вищим керівництвом, – Міноборони Великої Британії
01:07
збитий літак окупантів
Минулої доби знищено 17 повітряних цілей ворога, зокрема 8 літаків та 3 вертольоти, - штаб Повітряних сил ЗСУ
01:05
ракетний удар у Харкові
Через ракетний удар на Харківщині загинула одна людина, семеро поранені
00:52
Олександр Петраков
Коли збірна буде грати в Україні я попрошу щоби прийшло якнайбільше воїнів на цей футбол, - Петраков
00:37
Зеленський
Зеленський: в Україні створять групу експертів, які аналізуватимуть санкції проти Росії
00:23
Генштаб ЗСУ
Противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення й основних сил, - Генштаб ЗСУ
00:09
Зеленський
Італія погодилась стати одним із гарантів безпеки для України, – Зеленський
00:06
кібератака
Укртелеком зазнав масової кібератаки, її нейтралізовано, - Держспецзв'язок
2022, понедiлок
28 березня
23:56
Володимир Зеленський
Нам не можна випалювати емоції зараз, не можна завищувати очікування, просто щоби не перегоріти, - Зеленський про ситуацію у боротьбі з Росією
23:50
окупанти
У Мелітополі окупанти викрали начальницю управління освіти, – мер
23:48
У Києві знайшли кілька сотень нерозірваних мін та снарядів, - МВС
23:33
Танк
На Донбасі відбито 7 атак ворога, знищено 12 танків та 10 БМП, збито 1 літак, - штаб ООС
23:26
Жителі Енергодара
З Енергодару до Запоріжжя погодили гумкоридор на 29 березня
23:22
переговори України з Росією
Росія готова відмовитись від більшості ультиматумів у переговорах з Україною, окрім вступу в НАТО, - Financial Times
23:18
війна
ЗСУ відбили три атаки окупантів на Сході та знищили до 70 російських військових
23:14
ЄБРР
ЄБРР закриває офіси у Москві та Мінську через війну в Україні
23:08
ЗСУ
На Сході українські військові знищили командира та начштабу мотострілецького полку окупантів
22:59
Мер Балаклії на Харківщині почав співпрацю з росіянами, - голова ОВА
22:42
Зеленський Путін
Зеленський через Абрамовича передав записку Путіну. У відповідь той пообіцяв знищити Україну, - The Times
22:40
Дмитро Кулеба
Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом, - Кулеба про переговори з РФ щодо закінчення війни
22:27
Ліз Трасс
Ми не повинні повторити помилок минулого і дозволити Путіну отримати вигоду від вторгнення в Україну, - МЗС Великої Британії
22:21
Україна-США
США планують виділити $682 млн Україні для "продовження протистояння російській ворожій активності" у 2023 році
22:09
Верховна Рада
У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону проросійських партій
22:09
Санкції проти Росії
Google припинив ліцензування російських Android, а Bloomberg вимкне доступ до свої терміналів: Федоров про санкції технологічних компаній проти РФ
22:08
Вірменія
Нагірний Карабах: Вірменія пропонує Азербайджану почати перемовини про перемир'я
21:35
Укрзалізниця дозволила купувати квитки на потяги за 10 днів до поїздки
21:30
Телеканал "Еспресо" став доступний в кабельних мережах Румунії
21:23
Кіпр
До 31 березня Кіпр планує зібрати дані про усе майно підсанкційних росіян
21:19
Російські військові вивозять жителів Сумщини в інші області та влаштовують допити, - ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV