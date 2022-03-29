Оголошені персонами нон грата 45 російських дипломатів уже покинули Польщу

Про це повідомляє PAP.

У міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що територію країни вже покинули всі 45 російських дипломатів. Відомо, що в країні наполягали на висилці цих співробітників, адже вони були пов'язані зі спецслужбами.

Відомо, що 23 березня, послу РФ вручили відповідну ноту, і зазначеним 45 дипломатам дали 5 днів на виїзд з країни.

"Посол Росії в Польщі поінформував, що всі російські дипломати, які отримали вказівку покинути територію Польщі, вже це зробили", – сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Російський посол анонсував, що РФ піде на аналогічні заходи щодо польських дипломатів.

Нагадаємо, Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів.