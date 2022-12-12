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Оголошено імена фіналістів Премії імені Юрія Шевельова 2022 року

12 грудня, 2022 понедiлок
15:30
Культура Книги-фіналісти Премії імені Юрія Шевельова 2022 року

Капітула Премії імені Юрія Шевельова в понеділок, 12 грудня, оголосила короткий список номінантів

Про це йдеться на сайті Українського ПЕН-клубу.

До фіналу Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2022 року увійшли:

  • Павло Казарін з книгою "Дикий Захід Східної Європи" (Vivat)
  • Андрій Павлишин з книгою "Нам і далі загрожує вічність" (Дух і Літера)
  • Маркіян Прохасько з книгою "Мрія про Антарктиду" (Видавництво Старого Лева).

Фіналістів обирали з довгого списку номінантів на здобуття премії, в якому було 12 книжок. Їх оцінювала Капітула, до складу якої ввійшли: письменник, голова Капітули Андрій Курков; письменник, есеїст, перекладач, лауреат премії за 2021 рік Андрій Бондар; українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН Оля Гнатюк; літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут літератури) Тамара Гундорова; мистецтвознавиця, лауреатка премії 2019 року Діана Клочко; філософ, есеїст, лауреат премії 2020 року Тарас Лютий; літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету Олег Коцюба; декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей; журналістка, виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен; головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг.

Ім’я лауреата традиційно оголосять під час церемонії 17 грудня, у день народження мовознавця, історика української літератури, есеїста Юрія Шевельова. Трансляцію події можна буде дивитися о 19:00 на Facebook-сторінках та YouTube-каналах Українського ПЕН, Києво-Могилянської Бізнес-Школи та телеканалу "Еспресо".

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Також уже втретє під час церемонії буде вручено Спеціальну відзнаку UA: Радіо Культура. Нею редакція радіо відзначає українських авторів за майстерність і новаторство в жанрі есею. Нагородою в цій номінації стане створення радіоверсії твору, яка прозвучить в ефірі UA: Радіо Культура.

Окрім того, в рамках Премії імені Юрія Шевельова може вручатися Спеціальна відзнака Капітули – за внесок у розвиток та популяризацію есеїстики.

Довідка. Премія імені Юрія Шевельова заснували 2013 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа, видавництво "Дух і Літера", Центр юдаїки та Український науковий інститут Гарвардського університету. Її присуджують щороку українському авторові за художню та наукову есеїстику. Нагорода має імʼя Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику, та відзначає внесок у невідʼємні для цього жанру цінності: незалежність думки та витонченість стилю. До розгляду приймають художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами премії минулих років були Тарас Прохасько ("Одної і тої самої"), Андрій Портнов ("Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець ("Сполохи"), Олександр Бойченко ("Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе ("Чарунки долі"), Андрій Любка ("Саудаде"), Володимир Єрмоленко ("Плинні ідеології"), Діана Клочко ("65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий ("Культура принад і спротиву") та Андрій Бондар ("Ласощі для Медора").

Спеціальну відзнаку Капітули в попередні роки отримували Володимир Панченко (посмертно), Оксана Забужко ("Планета Полин"), Микола Рябчук ("Лексикон націоналіста та інші есеї") та Станіслав Асєєв ("Світлий Шлях": історія одного концтабору"). 

Володарями Спеціальної відзнаки UA: Радіо Культура ставали Василь Махно ("Уздовж океану на ровері") та Віра Агеєва ("За лаштунками імперії").

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