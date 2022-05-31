Оголошено ім'я найкращого футболіста Ліги чемпіонів-2021/2022
Найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 було визнано французького форварда іспанського "Реалу" Каріма Бензема
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Бензема став найкращим бомбардиром турніру, на його рахунку 15 голів у 12 матчах. При цьому 10 із 15 м'ячів він забив в плей-офф. Також на рахунку 34-річного французького форварда одна результативна передача.
Карім Бензема допоміг "Реалу" переграти "Ліверпуль" у фіналі ЛЧ. Єдиний гол у матчі, який відбувся 28 травня у Парижі, забив бразильський форвард мадридців Вінісіус Жуніор.
- 28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.
- Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.
- 29 травня в УЄФА заявили, що початок фіналу Ліги чемпіонів затримався на 35 хвилин через фанів "Ліверпуля", які намагалися потрапити на матч з "Реалом" за фальшивими квитками.
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