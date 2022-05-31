Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бензема став найкращим бомбардиром турніру, на його рахунку 15 голів у 12 матчах. При цьому 10 із 15 м'ячів він забив в плей-офф. Також на рахунку 34-річного французького форварда одна результативна передача.

Карім Бензема допоміг "Реалу" переграти "Ліверпуль" у фіналі ЛЧ. Єдиний гол у матчі, який відбувся 28 травня у Парижі, забив бразильський форвард мадридців Вінісіус Жуніор.

28 травня у фіналі Ліги чемпіонів "Реал" переміг "Ліверпуль" з рахунком 1:0.

Андрій Лунін став третім українцем, який вигравав Лігу чемпіонів.

29 травня в УЄФА заявили, що початок фіналу Ліги чемпіонів затримався на 35 хвилин через фанів "Ліверпуля", які намагалися потрапити на матч з "Реалом" за фальшивими квитками.

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