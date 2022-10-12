Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Бондаренко відіграв у Варшаві проти "Реалу" весь матч, зробив 95% точних передач, здійснив 4 відбори та контролював м'яч 5,2% від загального часу володіння "Шахтарем".

Автором голу "Шахтаря" став Олександр Зубков. Донеччани пропустили у компенсований час від Антоніо Рюдігера та не змогли втримати перемогу - 1:1.

22-річний Артем Бондаренко у нинішньому сезоні зіграв за "Шахтар" 9 матчів та забив 1 гол.

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевич заявив, що Карло Анчелотті, який очолює "Реал", визнав, що мадридці не заслуговували на нічию у матчі Ліги чемпіонів.

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