Оголошено володаря "Золотої пальмової гілки" Каннського кінофестивалю
Володарем головного призу Каннського кінофестивалю став фільм "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно
Про це повідомляє Каннський кінофестиваль у twitter.
Головні ролі у фільмі "Титан" виконали Венсан Ліндон і Агата Руссель. Прем'єра стрічки відбулася 13 липня в Каннах.
Володарями гран-прі - другої за вагомістю нагороди - стали фінський режисер Юхо Куосманен за фільм "Купе номер шість" та іранець Асгар Фархаді за фільм "Герой".
Найкращими режисером визнано француза Леос Каракс, який зняв фільму "Аннетт".
Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав американець Калеб Лендрі Джонс, який зіграв у фільмі "Нітра" австралійського режисера Джастіна Курзеля. Найкращою актрисою визнано Ренате Рейнсве за роль у фільмі норвезького режисера Йоакіма Трієра "Найгірший людина на світі".
Приз журі розділили дві картини - "Пам'ять" тайця Апічатпонга Вірасетакула та "Коліно Ахеда" ізраїльтянина Надавові Лапіда.
Почесну "Золоту пальмову гілку" отримав італійський актор та режисер Марко Беллоккьо.
- Нагадаємо, 17 липня фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав на Каннському фестивалі спеціальний приз журі премії "Золоте око".
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