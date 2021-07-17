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Головна Культура Фільм українського режисера Лозниці отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

Фільм українського режисера Лозниці отримав нагороду на Каннському кінофестивалі

17 липня, 2021 субота
18:55
Культура Сергій Лозниця

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав на Каннському фестивалі спеціальний приз журі премії "Золоте око"

Про це повідомляє Babyn Yar Holocaust Memorial Center у facebook.

Фільм Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримав нагороду для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Деякі фільми можуть отримати спеціальну згадку.

Сергій Лозниця подякував Каннському фестивалю за запрошення показати фільм на цій прославленій сцені. 

"Я дякую шанованим членам журі за підтримку та високу оцінку нашої роботи. Сподіваюся, що ця нагорода допоможе фільму досягти більш широкої аудиторії по всьому світу. Та, звичайно, я сподіваюся, що цей фільм буде показаний в Україні та стане предметом змістовної розмови. Така розмова особливо важлива для країни, на території якої 80 років тому відбулися ці трагічні події", - сказав Лозниця після нагородження. 
 

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Кіно
Голокост
Бабин Яр
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режисер
Сергій Лозниця
приз
Канський кінофестиваль
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