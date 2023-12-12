Огризко пояснив, чому республіканці блокують військову допомогу Україні
Міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що республіканці явно спекулюють на тому, що демократи не спромоглися допомогти Україні переламати хід війни
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Республіканці явно спекулюють на тому, що демократи не спромоглися допомогти Україні переламати хід війни протягом всього 2023 року. І скажу відверто, що мають рацію. Тому що, якби ми не отримували озброєння такими мікроскопічними партіями, якби ми не чекали по кілька місяців постачання чергової партії озброєння, які нам конче необхідні, то можливо сьогодні не було б претензій до Байдена з боку республіканців, що вони не знають куди йдуть американські гроші, як вони використовуються, і чому немає результатів", - пояснив Огризко.
За словами дипломата, Адміністрації Байдена теж потрібно розуміти, що не можна продовжувати гру - Україна не програє, а Росія не виграє.
"Чи Україна перемагає, а Росія не програє. Адміністрації Байдена нарешті треба чітко визначатися стосовно того, що, якщо Україна перемагає, то це означає, що вона повинна мати для цього всі необхідні інструменти. На жаль, поки що цих всіх інструментів немає. І республіканці питають у демократів: Чому? Це до певної міри й підтримка для нас, хоча ми не повинні жодним чином втручатися в їхні політичні суперечки. В Америці, як і в будь-якій іншій країні, люблять переможців", - наголосив Огризко.
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