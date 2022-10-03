ОК "Південь" закликає українців не сповіщати позитивні новини передчасно
Українські військові з Півдня просять громадян не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно, бо це може вартувати життя військовим і місцевим звільнених територій
Про це у фейсбуці наголошує ОК "Південь".
"Не сповіщайте навіть позитивні, на ваш погляд, новини про дії наших підрозділів. У свідомості, витримці та силі духу - секрет нашого невпинного руху до Перемоги", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають військові, передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція.
- 2 жовтня президент України Володимир Зеленський розповів про те, що 129-та бригада ТрО Кривого Рогу звільнила селище Архангельське у Херсонській області.
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