"Охочих долучитись до голосування багато": Рада планує розглянути "ресурсний" законопроєкт 30 листопада, - Гетманцев

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Закон є такий прекрасний, що його підтримують не тільки "слуги", а інші групи і фракції в парламенті. Охочих долучитись до цього голосування буде багато. Якщо говорити про саму процедуру - то це 150 правок, з яких 29 - на врахування, всі інші на підтвердження. Щось мені підказує, що всі правки будуть ставитись в залі",- сказав він.



За його словами, ресурси законопроєкту, вони відображені в бюджеті-2022.



Гетманцев наголосив, що великий бізнес нібито "не втрачає сподівань, щоб збити цей законопроєкту залі".



Нардеп додав, що розгляд документа неодноразово переносили через тривалі консультації, які стосувалися "найболючіших питань для надвеликого бізнесу, або іншими словами олігархічного бізнесу, вони пов'язані з оподаткуванням видобутку надр і з оподаткуванням деяких видів господарської діяльності в Україні, які є досить потужними завдяки тій допомозі, яку держава надавала у минулому, але чомусь не сплачують податків".

1 липня народні депутати підтримали за основу законопроєкт Кабінету міністрів №5600.