Охтирка отримала оргтехніку від Компанії Ferrexpo Костянтина Жеваго
Містечко Охтирка Сумської області упродовж майже місяця знаходилось в облозі російських військ, піддавалось масованим ударам ворожої авіації та обстрілам. Попри це, місто не було взяте в облогу й стало надійною перешкодою для просування російської армії вглиб України. В Охтирці різного ступеню пошкоджень та руйнації зазнали всі багатоповерхівки, приватний житловий сектор, суттєво пошкоджено інфраструктуру - ТЕЦ, центральний каналізаційний коллектор, газогони, водогони та ін. Крім того, внаслідок обстрілів інфраструктурних будівель знищена або виведена з ладу велика кількість оргтехніки, необхідної для відновлення та функціонування міста
До Ferrexpo звернувся Охтирський міський голова Павло Кузьменко з проханням придбати необхідну для відновлення міста та надання допомоги населенню техніку.
За словами Юрія Химича, керівника програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні, Компанія швидко відреагувала, придбала й передала допомогу в Охтирку. Місто отримало ноутбуки, комп’ютери, монітори, акустичні системи, принтери, телевізори та ін. загальною вартістю понад 1,5 млн. гривень.
“Це не перша наша допомога місту-герою Охтирці. Раніше Компанія вже передала фронтальний навантажувач та екскаватор-навантажувач для ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Готуємо передати також два пасажирських автобуси”, - додав Юрій Химич.
Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго продовжують слідкувати за ситуацією в Україні та оперативно надавати допомогу туди, де її найбільше потребують. “Населені пункти, які першими зустріли ворога та зазнали великих жертв, потребують нашої уваги в першу чергу. Ми об'єднали зусилля керівників та працівників Ferrexpo і сподіваємось, що наша підтримка допоможе якнайшвидше впоратися з наслідками руйнацій”, - зазначили в Компанії.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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