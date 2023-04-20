Про це Süddeutsche Zeitung повідомили в урядових колах. Інформацію також підтвердила речниця уряду.

Загалом Україна хотіла б отримати щонайменше десять таких систем. Проте це найновіше озброєння і його ще немає в самій Німеччині.

Видання підтверджує, що Німеччина також передала Україні систему оборони Patriot, яка вже прийшла в Україну.

Süddeutsche Zeitung пише, що з метою забезпечення найкращого захисту України від авіанальотів, ведуться переговори зі Швецією про постачання мобільних пускових установок. За даними урядових кіл, ці пристрої шведської армії можна було б легко поєднати з системою, і ракети Iris-T потім також могли б запускатися звідси.

Бундесвер розглядає поставку власних ракет Iris-T-SLS, але вони мають меншу дальність і використовуються, наприклад, у винищувачах Eurofighter. Але для цього знадобиться угода зі Швецією щодо стартових майданчиків.

Iris-T SLM може обстрілювати цілі на відстані до 40 кілометрів і 20 кілометрів вгору, тому він може створити дуже великий екран протиракетної оборони. Проблема в тому, що ракети надзвичайно дорогі та дефіцитні – вони коштують близько 600 тисяч євро кожна.