Окрім Patriot Німеччина передала Україні другу систему ППО Iris-T-SLM, - Süddeutsche Zeitung
Україна отримала від Німеччини другий комплекс протиповітряної оборони Iris-T-SLM, щоб мати можливість краще захистити себе від атак з повітря
Про це Süddeutsche Zeitung повідомили в урядових колах. Інформацію також підтвердила речниця уряду.
Загалом Україна хотіла б отримати щонайменше десять таких систем. Проте це найновіше озброєння і його ще немає в самій Німеччині.
Видання підтверджує, що Німеччина також передала Україні систему оборони Patriot, яка вже прийшла в Україну.
Süddeutsche Zeitung пише, що з метою забезпечення найкращого захисту України від авіанальотів, ведуться переговори зі Швецією про постачання мобільних пускових установок. За даними урядових кіл, ці пристрої шведської армії можна було б легко поєднати з системою, і ракети Iris-T потім також могли б запускатися звідси.
Бундесвер розглядає поставку власних ракет Iris-T-SLS, але вони мають меншу дальність і використовуються, наприклад, у винищувачах Eurofighter. Але для цього знадобиться угода зі Швецією щодо стартових майданчиків.
Iris-T SLM може обстрілювати цілі на відстані до 40 кілометрів і 20 кілометрів вгору, тому він може створити дуже великий екран протиракетної оборони. Проблема в тому, що ракети надзвичайно дорогі та дефіцитні – вони коштують близько 600 тисяч євро кожна.
- Нагадаємо, 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Україна отримає чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і системи Iris-T найближчими тижнями.
- Першу таку систему Україна отримала у жовтні. За словами мера Києва Віталія Кличка, система допомогла набагато краще захистити територію Києва, врятувати життя та захистити електростанції від ще більш фатальних збоїв. За словами Кличка, результативність – 100%.
- 18 квітня уряд ФРН оголосив, що протягом останнього тижня передав Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього та спецавтомобілі. Наступного дня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що вони вже прибули до України.
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