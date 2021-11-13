Окрім Зеленського, викладати у майбутньому Президентському університеті на ВДНГ наразі ніхто не погодився, - LB.ua

На це звертає увагу київське видання LB.ua, передає Еспресо.TV.

"Щоб утілити президентський проєкт, розробляється окреме законодавство. Територія, де заплановане будівництво, перебуває в структурі, що (дуже зручно) підпорядковується президенту. Усе робиться з нуля, що в Україні часто означає лише одне - історія може розтягнутися на невизначений термін і перетворитися на черговий довгобуд. Але на реалізацію вже виділяються кошти з бюджету і, ймовірно, будуть виділятися ще і ще", - зазначається в статті "Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?".



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Як наголошується, на даному етапі "гроші вкладаються наразі виключно в стіни".

"Жодної публічної експертної дискусії стосовно доцільності такого проєкту не було. При цьому всі долучені не сумніваюся, що Президентський університет стане точкою системних перетворень. На жаль, для змін також потрібні час, терпіння і ресурси, які поки що вкладаються в один проєкт, а не систему загалом. А головне - потрібні люди. Або хоча б одна людина, яка буде вести справу від початку і до кінця. Міністр освіти каже, що для Президентського університету такою людиною (неочікувано) є президент", - йдеться у матеріалі.





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