Оксфордський словник назвав слово 2023 року
За версією Оксфордського університету, сленгове слово rizz стало словом 2023 року. Воно є похідним від слова "харизма"
Про це повідомляється на сайті Оксфордського університету.
За словами експертів, цей термін стосується чиєїсь здатності заручатися підтримкою іншої людини за допомогою стилю, чарівності чи привабливості.
"Цей термін походить від середньої частини слова "харизма", яке є незвичайним словотворчим шаблоном", - йдеться у повідомленні.
В Оксфорді зафіксували різке зростання випадків використання слова rizz у 2023 році. Піком став червень 2023 року, коли актора Тома Холланда запитали в популярному інтерв’ю про його "rizz", на що він відповів: "У мене взагалі немає rizz, у мене обмежена rizz".
Слово "rizz" також може використовуватися як дієслово, часто у фразі "rizz up", що означає "привабити, спокусити або забалакати людину".
Під час відкритого голосування rizz випередило такі слова, як Swiftie (шанувальник Тейлор Свіфт), situationship (неформальні романтичні або сексуальні стосунки) та prompt (інструкція, що дається програмі штучного інтелекту).
- Британський словник Collins назвав "Штучний інтелект" словом 2023 року. Це слово стало популярним наприкінці 2022 року, коли ШІ увірвався в суспільну свідомість.
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