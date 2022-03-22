Окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ вчергове перехопила розмови російських військових

Про це свідчать розмови російських військових, які перехопили в СБУ.



Нагадаємо, з попередніх перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери. Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

У розмові російський солдат розповідає, що на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак війна затягнулася на тижні. Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містам як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішню "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.Окупанти жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються.