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Окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ вчергове перехопила розмови російських військових
Армія окупантів під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі. Перехоплені Службою безпеки України розмови російських загарбників свідчать, що під Миколаєвом їм страшніше, ніж у Чечні.
Про це свідчать розмови російських військових, які перехопили в СБУ.
У розмові російський солдат розповідає, що на 4 день війни генерал пообіцяв їм, що "спецоперація" завершиться за лічені години. Однак війна затягнулася на тижні. Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти по містам як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішню "задачу идти на Николаев" вважають нереальною.
Окупанти жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються.
- Нагадаємо, з попередніх перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери. Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як "гарматне м’ясо" і відправляють на вірну смерть.
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