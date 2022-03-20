Рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери, - СБУ про перехоплені розмови окупантів
Судячи з перехоплених розмов окупантів, росіян шокувала новина про затримання керівника Росгвардії Гаврилова
Про це Служба безпеки Україні повідомила у Telegremm.
"З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери. Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як «гарматне м’ясо» і відправляють на вірну смерть", – йдеться у повідомленні.
У СБУ вкотре відзначають деморалізований втратами стан російських загарбників, крім того дається взнаки кепське тилове забезпечення і корупція серед генералітету.
"На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", – вказують правоохоронці.
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