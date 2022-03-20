Рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери, - СБУ про перехоплені розмови окупантів

Про це Служба безпеки Україні повідомила у Telegremm.



"З перехоплених СБУ розмов чути, що рапорти з відмовою воювати пишуть цілими підрозділами, у тому числі старші офіцери. Російські вояки не розуміють сенсу війни, переконані, що їх використовують як «гарматне м’ясо» і відправляють на вірну смерть", – йдеться у повідомленні.



У СБУ вкотре відзначають деморалізований втратами стан російських загарбників, крім того дається взнаки кепське тилове забезпечення і корупція серед генералітету.



"На фоні цього загарбників, які перебувають в Україні, приголомшила новина російських ЗМІ про затримання заступника керівника Росгвардії Романа Гаврилова. Їхньому генералу інкримінують розкрадання коштів, у тому числі виділених для забезпечення підрозділів, які воюють в Україні", – вказують правоохоронці.

Нагадаємо, про затримання ФСБ керівника Росгвардії Романа Гаврилова повідомив розслідувач Христо Грозєв.