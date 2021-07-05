Окупанти 3 рази порушили “тишу” на Донбасі: стріляли із забороненої зброї
Від початку доби зафіксовано 3 обстріли позицій українських захисників з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Так, біля Авдіївки окупанти відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-4 ворог вів обстріл з мінометів 82-го калібру, станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Піски окупант обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
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