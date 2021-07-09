Окупанти 6 разів порушили “тишу” на Донбасі: стріляли із забороненої зброї
В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби, 9 липня, зафіксовано 6 обстрілів з боку російських окупантів
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу населеного пункту Зайцеве окупант обстріляв позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Невельського ворог відкрив вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Неподалік Новотошківського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У напрямку населеного пункту Піски противник тричі здійснив обстріл з мінометів 120-го калібру.
Бойових втрат за поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
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