Окупанти 7 разів порушили “тишу” на Донбасі: стріляли із заборонених мінометів
Протягом поточної доби, 20 липня, зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар’їнки російські окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації 4 рази вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
На межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських захисників немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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