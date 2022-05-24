Окупанти абсолютно не рахують свій особовий склад: одну роту знищено, вони кидають наступну і так увесь час, – офіцер обласної ТрО Луганщини
Офіцер обласної ТрО Луганщини Сергій Шакун переконаний, що російські загарбники докладають усіх зусиль, аби мобілізувати людей на війну, а згодом кинути на передову лінію
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Росія не рахує людей за людей, для них це бидло, стадо. Вони збирають всіх, кого можуть, таким чином намагаються поповнити "стадо м’яса", по-іншому не можна сказати. Вже беруть людей з окупованих територій Луганщини, Донеччини, виставляють на передову лінію, а ззаду них йдуть кадирівці. Росіяни своїх не рахують: по ситуації в Попасній ми побачили, вони ротами кидають особовий склад. Наші знищили одну роту, вони другу кидають і так весь час", – наголосив Шакун.
Офіцер додав, українське військо на Луганщині активно використовує зброю, надану європейськими та американськими партнерами. Окупанти вже відчувають значне підсилення українського війська, тому всіма силами намагаються знищувати нову техніку.
"Росіяни зараз ганяються за кожною групою наших військових, які знищують ворога. Окупанти активно ведуть розвідки щодо цієї нової зброї й намагаються нанести ураження, тому що нова техніка дуже потужна та дуже точна", – сказав він.
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