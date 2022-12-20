Окупанти атакували Херсон та обстріляли з "градів" село Гаврилівка на Херсонщині
У вівторок, 20 грудня, росіяни атакували Херсон та обстріляли з "градів" цивільну інфраструктуру села Гаврилівка на Херсонщині, постраждалих немає
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
Він зазначив, що у населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури. Янушевич повідомив, що жертв серед цивільного населення немає.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також повідомив, що окупанти обстрілюють Херсон.
"Орки щільно обстрілюють Херсон. Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях!", - йдеться у повідомленні.
- У понеділок, 19 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Херсону, вбивши місцевого жителя, пошкодивши будівлі місцевої школи, військової адміністрації та по будівлі ще одного держзакладу.
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