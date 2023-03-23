Окупанти атакували Одещину з Су-35: ППО збила дві ракети Х-59, - ОК "Південь"
У четвер увечері, 23 березня, російські окупанти намагалися атакувати Одеську область із Су-35 із напрямку Чорного моря
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислава Назарова в Telegram.
"Близько 21:30 ворог намагався атакувати Одеську область російськими винищувачами Су-35 із напрямку Чорного моря", - заявив він.
Назаров зазначив, що сили та засоби української ППО зі 100% результативністю збили обидві керовані авіаційні ракети Х-59 класу "повітря-поверхня".
- Нагадаємо, вдень 23 березня російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської та Чернігівської областей, унаслідок влучань ніхто не постраждав.
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