Окупанти частково виводять техніку з Ізюмського району в бік Донеччини, – місцева влада

Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Станом на 17 квітня, територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Спостерігають, що значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області.

"У Боровій окупанти розмістилися в будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні (зокрема, у терапевтичному відділенні), в будинках деяких місцевих підприємців. Призначили окупаційну владу з-поміж місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. Дані щодо персоналій уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Через села, розташовані у північній частині Борівщини, росіяни пройшли транзитом без помітних руйнувань. Відчутних руйнувань зазнав південь громади. Повністю відсутній зв’язок з психоневрологічним інтернатом, де перебуває близько 200 пацієнтів.

"Активні бойові дії поступово переміщаються з Борівської громади на територію Донецької області", – додають у повідомленні.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленский заявив, що Україна не поступиться територіями Донбасу, аби припинити російську збройну агресію.

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