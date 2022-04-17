Окупанти частково виводять техніку з Ізюмського району в бік Донеччини, – місцева влада
Росіяни поступово виводять техніку в напрямку Донецької області з території окупованої Борівської територіальної громади, що на Харківщині
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Станом на 17 квітня, територія Борівської громади повністю окупована російськими військовими. Спостерігають, що значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області.
"У Боровій окупанти розмістилися в будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні (зокрема, у терапевтичному відділенні), в будинках деяких місцевих підприємців. Призначили окупаційну владу з-поміж місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. Дані щодо персоналій уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Через села, розташовані у північній частині Борівщини, росіяни пройшли транзитом без помітних руйнувань. Відчутних руйнувань зазнав південь громади. Повністю відсутній зв’язок з психоневрологічним інтернатом, де перебуває близько 200 пацієнтів.
"Активні бойові дії поступово переміщаються з Борівської громади на територію Донецької області", – додають у повідомленні.
- Зауважимо, президент України Володимир Зеленский заявив, що Україна не поступиться територіями Донбасу, аби припинити російську збройну агресію.
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