Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Станом на 7:00 ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.