Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі
Протягом минулої доби, 18 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє прес-служба ООС.
Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, в Луганській області був зафіксований проліт безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Станом на 7:00 ранку, 19 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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