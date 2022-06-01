Про це розповіла уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

"За даними з відкритих джерел, станом на сьогодні кордон у бік Росії та ОРДЛО перетнуло понад 234 тисячі дітей. Це примусово депортовані, примусово переміщені діти або на тимчасово окуповані території, або до РФ, або до Республіки Білорусь", - зауважила вона.

Дар'я Герасимчук нагадала, що це незаконно та заборонено Женевською конвенцією й міжнародним правом. Вона зазначила, що Україна боротиметься за кожну дитину.

"Абсолютна більшість дітей в Україні, а це понад 7,5 млн дітей, потерпають від війни, і мова не лише про тілесні ушкодження. Це і порушення психологічного, психоемоційного стану, і абсолютне порушення всіх прав дитини. Ті дії, які вчиняє Російська Федерація по відношенню до українських дітей, мають всі ознаки геноциду українського народу", - наголосила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації.

Також Дар'я Герасимчук зазначила, що невідомо, що відбувається на окупованих територіях, але ці показники можуть зрости в рази.

"240 дітей були вбиті ще від початку війни, з 2014 року", - додала вона.

1 червня у світі відзначають День захисту дітей. Станом на сьогодні за час повномасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили 243 дітей, іще 446 - поранили.

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