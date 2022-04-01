Окупанти дозволяють мешканцям Мелітополя виїхати тільки до Криму, - мер
Росіяни блокують неофіційні "зелені" коридори з Мелітополя й дозволяють мешканцям міста виїхати тільки до окупованого Росією Криму
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у етері телемаратону.
"За його оцінками, у місті залишається близько 70 - 75 тис. мешканців.
"Окупанти роблять все, щоб люди не виїхали з міста. Дорога із Запоріжжя до Мелітополя у звичайний час - це 1 година, в моєму розумінні, що у воєнний час - це 4 години, але зараз вона займає 2 доби", - зауважив він.
Росіяни навмисно затримують дорогу, щоб не випускати містян і окупувати Мелітополь. Крім того, вони блокують неофіційні "зелені" коридори.
"Всіх відправляють лише на Крим. Кажуть, що туди можна доїхати без проблем, але наші люди не хочуть їхати в Крим", - наголосив Іван Федоров.
Мер додав, що 1 квітня з Мелітополя до Запоріжжя мають вирушити евакуаційні автобуси та колона приватних авто, у яких очікують вивезти 1500 - 2000 людей.
- Нагадаємо, до окупованого Мелітополя загарбники намагаються провести російську лінію інтернету, аби заблокувати жителям доступ до джерел інформації.
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