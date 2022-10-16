Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні за 16 жовтня.

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У повідомленні йдеться, що окупанти посилили фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. "Евакуюють" до Криму співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Полковник СБУ Роман Костенко повідомив, що російські війська на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнають колосальних втрат.

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