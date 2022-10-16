Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Якби росіяни хоч трішки розуміли, що вони просто знищують свої ресурси на правому березі Дніпра, то просто відвели б війська. Проте вони навпаки тримають свої війська в Херсоні й ЗСУ успішно їх ліквідовують. Росіяни на цьому плацдармі зазнають колосальних втрат. Ці втрати набагато більші за українські. І це при тому, що ми наступаємо, а вони обороняються", - розповів Костенко.

Полковник СБУ наголосив, що Україні слід серйозно готуватись до наслідків мобілізації у РФ.

"Я думаю, що росіяни роблять ставку на мобілізацію. Вони надіються на прихід свіжих сил. Хочу зазначити, що мобілізація це не тільки піхота, а й нові розрахунки танків та артилерії. Нам же потрібно готуватись до різних сценаріїв. Я не кажу, що їм вдасться утримати окуповані території, проте нам слід готуватись до важких боїв", - додав він.

13 жовтня херсонський окупаційний "голова" Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ, уряд РФ відразу взявся виконувати прохання

Станом на 16 жовтня ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських загарбників.

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