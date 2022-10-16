Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських загарбників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано

танків ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем – 1589 (+7) од,

РСЗВ – 365 (+0) од,

засоби ППО ‒ 186 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 242 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 143 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт