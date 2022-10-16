ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів, - Генштаб
За останню добу українські захисники знищили 300 російських солдатів
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках, повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських загарбників.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 65000 (+300) осіб ліквідовано
танків ‒ 2529 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
артилерійських систем – 1589 (+7) од,
РСЗВ – 365 (+0) од,
засоби ППО ‒ 186 (+0) од,
літаків – 268 (+0) од,
гелікоптерів – 242 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14),
крилаті ракети ‒ 316 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 143 (+1).
- Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російського майора, який тричі повертався на фронт
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