Херсонський гауляйтер Сальдо просить РФ вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ
Херсонський окупаційний "голова" Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ
Про це він написав у своєму телеграмі.
У повідомленні Сальдо звинувачує Україну в обстрілах Херсону, Нової Каховки, Голої Пристані та Чорнобаївки. Окупант заявив, що це "помста" України за референдуми, які встановили "історичну справедливість".
Сальдо заявляє, що окупанти планують організувати примусове вивезення херсонських родин до РФ, як він стверджує, "на відпочинок та навчання". Це стосуватиметься в першу чергу жителів правобережжя, проте вивозитимуть усе "охоче" населення області. Незаконно вивозити жителів будуть до окупованого Криму, Ростовської області, Краснодарського та Ставропольського країв.
- 13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.
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