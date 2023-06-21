Про це інформує Центр національного спротиву.

Російські війська планують завершити організаційні заходи та перемістити кораблі флоту до 1 липня. Штаб "Азовського ВМР" облаштовують у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області.

Усього до складу так званого Азовського військово-морського району увійдуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден підтримки. Серед них малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, та "Амур", який будують. Також морський тральник "Ковровец" та інші кораблі.

Загальна кількість ракетних пострілів трьох малих ракетних кораблів - 24 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Окрім викладеної інформації наше підпілля отримало, наприклад, списки особового складу", - додають у відомстві.

Спротив звертається до російських окупаційних військ, особливо до тих, хто входить до складу "Азовського ВМР" та просить здаватися в полон.