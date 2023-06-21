Окупанти формують "Азовський військово-морський район" у складі ВМФ РФ зі штабом у Маріуполі
Ворог планує укомплектувати так званий Азовський військово-морський район із кораблів чорноморського флоту та каспійської флотилії ВМФ Росії
Про це інформує Центр національного спротиву.
Російські війська планують завершити організаційні заходи та перемістити кораблі флоту до 1 липня. Штаб "Азовського ВМР" облаштовують у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області.
Усього до складу так званого Азовського військово-морського району увійдуть вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден підтримки. Серед них малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, та "Амур", який будують. Також морський тральник "Ковровец" та інші кораблі.
Загальна кількість ракетних пострілів трьох малих ракетних кораблів - 24 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
"Окрім викладеної інформації наше підпілля отримало, наприклад, списки особового складу", - додають у відомстві.
Спротив звертається до російських окупаційних військ, особливо до тих, хто входить до складу "Азовського ВМР" та просить здаватися в полон.
- 14 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому місті російські терористи перевіряють місцевих дітей на причетність до партизанського руху
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.73
Купівля 36.73Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе