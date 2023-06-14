Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За інформацією джерела, тепер російські поліцаї перевіряють не тільки дорослих, але й дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив” та співпрацю з ЗСУ.

"В Маріуполі дійшли до крайньої точки параної. Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?", - пише Андрющенко.