У Маріуполі росіяни перевіряють дітей на причетність до партизанського руху, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи перевіряють місцевих дітей на причетність до партизанського руху
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За інформацією джерела, тепер російські поліцаї перевіряють не тільки дорослих, але й дітей на причетність до партизанського руху “Маріуполь. Спротив” та співпрацю з ЗСУ.
"В Маріуполі дійшли до крайньої точки параної. Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?", - пише Андрющенко.
- 2 червня у міській раді Маріуполя повідомили, що у тимчасово окупованому місті росіяни готуються до евакуації жителів міста.
- 13 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти активізували рух через місто з Бердянського напрямку.
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