Окупанти гатили по громаді на Нікопольщині, є руйнування

Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Російські терористи не дають спокою мирним громадам Дніпропетровщини не лише ночами, але й вдень", - пише Лукашук.

Пообіді рашисти з реактивної системи залпового вогню гатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Внаслідок цього зруйнована господарська споруда, ще одна - пошкоджена. Російські окупанти понівечили й дві приватні домівки.

Повідомляється, що місцеві жителі не постраждали.

Також сьогодні піротехніки Дніпропетровщини знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.

"В інших куточках області день минув без обстрілів. В нас буде мир. Україна розквітне з новою силою. На шляху до нашої Перемоги ще багато роботи, але ми впораємось. Бо ми – українці", - додав голова облради.

3 листопада Дніпропетровщина зазнала значних ударів з БПЛА, РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Тоді ж сили ППО "ловили" ворожі безпілотники в на території області

Вночі 4 листопада росіяни гатили по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ, проте Сили оборони збили 8 дронів-камікадзе.

Вночі 7 листопада окупанти обстріляли з "градів" та артилерії дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає.

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