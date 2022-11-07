Окупанти гатили по громаді на Нікопольщині, є руйнування
7 листопада удень армія Росії завдала удару по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Відомо, що внаслідок цього будинки зазнали руйнувань
Про це інформує голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Російські терористи не дають спокою мирним громадам Дніпропетровщини не лише ночами, але й вдень", - пише Лукашук.
Пообіді рашисти з реактивної системи залпового вогню гатили по Марганецькій громаді Нікопольського району. Внаслідок цього зруйнована господарська споруда, ще одна - пошкоджена. Російські окупанти понівечили й дві приватні домівки.
Повідомляється, що місцеві жителі не постраждали.
Також сьогодні піротехніки Дніпропетровщини знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.
"В інших куточках області день минув без обстрілів. В нас буде мир. Україна розквітне з новою силою. На шляху до нашої Перемоги ще багато роботи, але ми впораємось. Бо ми – українці", - додав голова облради.
- 3 листопада Дніпропетровщина зазнала значних ударів з БПЛА, РСЗВ "Град" та важкої артилерії. Тоді ж сили ППО "ловили" ворожі безпілотники в на території області
- Вночі 4 листопада росіяни гатили по Нікопольському району з артилерії та РСЗВ, проте Сили оборони збили 8 дронів-камікадзе.
- Вночі 7 листопада окупанти обстріляли з "градів" та артилерії дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає.
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