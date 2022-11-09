Окупанти гатили по селу на Херсонщині та влучили у житловий будинок: є загиблий

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram

"Село Нововоскресенське Херсонської області цієї ночі нищили росіяни. Влучили просто в житловий будинок, через що 1 людина загинула, 1 людина отримала травми", - йдеться в повідомленні.

На Херсонщині російський агресор обстріляв деокуповані населені пункти Бериславського району.