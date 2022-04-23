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Головна війна з Росією Окупанти готуються до масштабного наступу і перекидають на схід України всі свої війська з Білорусі, – розвідка

Окупанти готуються до масштабного наступу і перекидають на схід України всі свої війська з Білорусі, – розвідка

23 квітня, 2022 субота
11:13
війна з Росією окупанти рф

Армія РФ наразі завершує перегрупування військ та намагається визначити найбільш вразливі місця ЗС України, щоб розпочати широкомасштабний наступ у Донецькому операційному районі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

Противник закінчує перегрупування військ. Всі батальйонно-тактичні групи, які до цього часу були зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України.

"Противник зараз по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних Сил України для того, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі", – заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Щодо повідомлень про нібито рішення окупантів припинити штурм Азовсталі у Маріуполі, він зазначив, за даними воєнної розвідки, російське керівництво, як завжди, говорить неправду.

"Вони планують залучити Росгвардію, планують залучити інші структури, в тому числі структури ФСБ, які будуть продовжувати наступ саме на завод "Азовсталь" для того, щоб знищити наш спротив", – додав Скібіцький.

  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що 22 квітня найбільша активність ворога спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках.
  • Міноборони Великої Британії зауважує, що за останню добу російські війська не добилися істотного просування, тоді як Збройні сили України проводять успішні контратаки.

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Білорусь
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