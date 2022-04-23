ЗСУ проводять успішні контратаки, тому окупанти не добилися істотного просування, – Міноборони Великої Британії
За останню добу російські війська не добилися істотного просування, тоді як Збройні сили України проводять успішні контратаки
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Попри збільшену активність, російські війська за останні 24 години не добилися значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їх зусиллям.
"Російські військово-повітряні і морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної і морської оборони, що знижує їх здатність домогтися помітного прогресу", – йдеться в повідомленні.
Крім того, всупереч заяві влади Росії про нібито взяття Маріуполя, в місті тривають запеклі бої, що ще більше уповільнює російський наступ на Донбасі.
- У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що 22 квітня найбільша активність ворога спостерігалася на Слобожанському та Донецькому напрямках. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
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