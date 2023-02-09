Про це повідомляє ГУР.

"Рішення про встановлення високого (жовтого) рівня терористичної небезпеки" окупаційна влада та ФСБ встановили у населених пунктах Армянськ, Джанкой, Керч, Красноперекопськ, а також в Джанкойському, Красноперекопському і Ленінському (Єдикуйському) районах Криму.

Також жовтий рівень загрози оголосили на підвідомчих об’єктах міністерств транспорту, житлово-комунального господарства, охорони здоров’я, палива та енергетики, промислової політики та комітету з водного господарства та меліорації, строк дії заходів необмежений.

Окрім того, окупанти посилили контроль за пересуванням по півострову та через "кордон" тимчасово захопленої території. Посилюється контроль за переміщенням російських громадян та іноземців, встановлюється обов’язкова реєстрація тимчасового місця проживання.

Своєю чергою МНС РФ наказано провести ревізію спеціалізованого обладнання для здійснення "рятувальних операцій". Місцеві адміністрації мають забезпечити місця для "тимчасового розміщення людей" на випадок "контртерористичної операції". На міністерство охорони здоров’я покладається зобов’язання підготувати заклади для надання екстреної допомоги та медичної евакуації.

"Подібні "заходи безпеки" з боку окупантів є ознакою підготовки до початку операції зі звільнення Криму українськими Силами Оборони. Також це може свідчити про можливість здійснення провокацій з боку російських спецслужб щодо мирного населення півострова з подальшим перекладанням відповідальності на Україну", - пояснює Головне управління розвідки.